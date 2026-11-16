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V NÚDCH zmodernizovali neonatoligickú kliniku za vyše 1,14 milióna eur
V rámci obnovy sa na klinike menili elektrické rozvody vrátane zásuviek, nová je antistatická podlaha, medicinálne plyny, nový nábytok, pacientske boxy, monitoring sestier a sociálne zariadenia.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Neonatologická klinika intenzívnej medicíny (NKIM) Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave má vynovené a zmodernizované priestory. Rekonštrukciu hradili z rozpočtu rezortu zdravotníctva vo výške viac ako 1,14 milióna eur. Oddelenie symbolicky odovzdali pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí, ktorý pripadá na 15. novembra. Zástupcovia NÚDCH o tom informovali na pondelkovej tlačovej konferencii.
V rámci obnovy sa na klinike menili elektrické rozvody vrátane zásuviek, nová je antistatická podlaha, medicinálne plyny, nový nábytok, pacientske boxy, monitoring sestier a sociálne zariadenia. Na rekonštrukciu tiež prispelo občianske združenie Pomáhame deťom NÚDCH sumou 34.232 eur na dve kuchynské zostavy do monitoringu sestier a štyri prebaľovacie pulty s vaničkou. Občianske združenie Krehké deti investovalo 12.000 eur.
„Minulý rok sa iba na pôde NÚDCH liečilo 290 predčasne narodených detí. Takmer jedno dieťa každý deň. Približne polovica potrebovala vysokošpecializovanú intenzívnu starostlivosť. Zruba 200 detí podstúpilo operácie,“ priblížil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Klinika sa podľa Šaška prestavovala za plnej prevádzky oddelenia. „Predčasne narodené deti si rovnako zaslúžia najlepšie a najmodernejšie podmienky. Presne o to sme sa touto investíciou snažili,“ poznamenal minister.
Zástupkyňa prednostky NKIM Dana Dolníková poukázala na to, že predčasné narodené deti často potrebujú vysokointenzívnu starostlivosť, ktorá by sa dala prirovnať k starostlivosti o dospelého človeka s polytraumou. „Tie deti potrebujú veľmi veľa prístrojov k prežitiu. Ich počet stále percentuálne stúpa,“ skonštatovala Dolníková. Ocenila rodinné izby, ktoré na klinike vznikli po rekonštrukcii. „Tým sa začíname približovať k tomu, ako to je v zahraničí,“ podotkla. Zástupcovia NÚDCH doplnili, že obnovou sa zvýšila bezpečnosť pacientov, ako aj personálu.
Prodekan LF UK Milan Kokavec skonštatoval, že neonatológia patrí medzi najkrajšie v medicíne, ale ide aj o jeden z najnáročnejších odborov. Verí, že týmto krokom sa podarí zviditeľniť NKIM, nemocnicu a lekársku fakultu nielen doma, ale i v zahraničí.
V rámci obnovy sa na klinike menili elektrické rozvody vrátane zásuviek, nová je antistatická podlaha, medicinálne plyny, nový nábytok, pacientske boxy, monitoring sestier a sociálne zariadenia. Na rekonštrukciu tiež prispelo občianske združenie Pomáhame deťom NÚDCH sumou 34.232 eur na dve kuchynské zostavy do monitoringu sestier a štyri prebaľovacie pulty s vaničkou. Občianske združenie Krehké deti investovalo 12.000 eur.
„Minulý rok sa iba na pôde NÚDCH liečilo 290 predčasne narodených detí. Takmer jedno dieťa každý deň. Približne polovica potrebovala vysokošpecializovanú intenzívnu starostlivosť. Zruba 200 detí podstúpilo operácie,“ priblížil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Klinika sa podľa Šaška prestavovala za plnej prevádzky oddelenia. „Predčasne narodené deti si rovnako zaslúžia najlepšie a najmodernejšie podmienky. Presne o to sme sa touto investíciou snažili,“ poznamenal minister.
Zástupkyňa prednostky NKIM Dana Dolníková poukázala na to, že predčasné narodené deti často potrebujú vysokointenzívnu starostlivosť, ktorá by sa dala prirovnať k starostlivosti o dospelého človeka s polytraumou. „Tie deti potrebujú veľmi veľa prístrojov k prežitiu. Ich počet stále percentuálne stúpa,“ skonštatovala Dolníková. Ocenila rodinné izby, ktoré na klinike vznikli po rekonštrukcii. „Tým sa začíname približovať k tomu, ako to je v zahraničí,“ podotkla. Zástupcovia NÚDCH doplnili, že obnovou sa zvýšila bezpečnosť pacientov, ako aj personálu.
Prodekan LF UK Milan Kokavec skonštatoval, že neonatológia patrí medzi najkrajšie v medicíne, ale ide aj o jeden z najnáročnejších odborov. Verí, že týmto krokom sa podarí zviditeľniť NKIM, nemocnicu a lekársku fakultu nielen doma, ale i v zahraničí.