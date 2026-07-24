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V NÚSCH implantujú podporné systémy srdca už vyše dvoch desaťročí
Dlhodobé mechanické podpory srdca sú zariadenia určené na podporu alebo náhradu čerpacej funkcie srdca u pacientov s ťažkým srdcovým zlyhávaním, keď lieky a bežná liečba už nestačia.
Autor TASR
Bratislava 24. júla (TASR) - Mechanické podporné systémy srdca a cirkulácie sa implantujú v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave už viac ako dve desaťročia. Prvá dlhodobá mechanická podpora srdca na Slovensku bola implantovaná v roku 2006. Odvtedy ich bolo implantovaných 264 a ďalším 21 pacientom bolo implantované totálne umelé srdce. Krátkodobých mechanických podpôr srdca a cirkulácie bolo doteraz implantovaných viac ako 450. TASR o tom informovala hovorkyňa NÚSCH Soňa Valášiková.
Implantácia krátkodobých aj dlhodobých mechanických podporných systémov a ich kombinácií je už štandardnou súčasťou liečby akútneho aj chronického zlyhávania srdca a v niektorých prípadoch aj súčasného zlyhávania pľúc.
„Dlhodobé mechanické podpory srdca dnes predstavujú štandardnú súčasť liečby pokročilého srdcového zlyhávania. Pre mnohých pacientov sú život zachraňujúcou dočasnou alternatívou k transplantácii srdca a zvyšujú nielen pravdepodobnosť dožitia sa vhodného darcu, ale aj zlepšujú vyhliadky na úspech budúcej transplantácie srdca,“ ozrejmila hovorkyňa.
Dlhodobé mechanické podpory srdca sú zariadenia určené na podporu alebo náhradu čerpacej funkcie srdca u pacientov s ťažkým srdcovým zlyhávaním, keď lieky a bežná liečba už nestačia. Najčastejšie sa používajú ako premostenie k transplantácii srdca alebo ako trvalá liečba u pacientov, ktorí nie sú vhodnými kandidátmi na transplantáciu.
Vďaka novým moderným generáciám týchto podporných systémov dostanú podľa Valášikovej pacienti možnosť návratu k bežným denným životným aktivitám, cestovaniu a v niektorých prípadoch aj k práci. „Päťročné prežívanie a kvalita života pacientov s najnovšími mechanickými podpornými systémami srdca sa stále zlepšuje,“ dodala.
Výskum v prípade mechanických podpôr srdca napreduje. Zameriava sa hlavne na plne implantovateľné systémy bez kábla prechádzajúceho cez kožu, bezdrôtový prenos energie, menšie a odolnejšie pumpy, zníženie rizika trombóz a infekcií či na inteligentné riadenie prietoku podľa potrieb pacienta.
Implantácia krátkodobých aj dlhodobých mechanických podporných systémov a ich kombinácií je už štandardnou súčasťou liečby akútneho aj chronického zlyhávania srdca a v niektorých prípadoch aj súčasného zlyhávania pľúc.
„Dlhodobé mechanické podpory srdca dnes predstavujú štandardnú súčasť liečby pokročilého srdcového zlyhávania. Pre mnohých pacientov sú život zachraňujúcou dočasnou alternatívou k transplantácii srdca a zvyšujú nielen pravdepodobnosť dožitia sa vhodného darcu, ale aj zlepšujú vyhliadky na úspech budúcej transplantácie srdca,“ ozrejmila hovorkyňa.
Dlhodobé mechanické podpory srdca sú zariadenia určené na podporu alebo náhradu čerpacej funkcie srdca u pacientov s ťažkým srdcovým zlyhávaním, keď lieky a bežná liečba už nestačia. Najčastejšie sa používajú ako premostenie k transplantácii srdca alebo ako trvalá liečba u pacientov, ktorí nie sú vhodnými kandidátmi na transplantáciu.
Vďaka novým moderným generáciám týchto podporných systémov dostanú podľa Valášikovej pacienti možnosť návratu k bežným denným životným aktivitám, cestovaniu a v niektorých prípadoch aj k práci. „Päťročné prežívanie a kvalita života pacientov s najnovšími mechanickými podpornými systémami srdca sa stále zlepšuje,“ dodala.
Výskum v prípade mechanických podpôr srdca napreduje. Zameriava sa hlavne na plne implantovateľné systémy bez kábla prechádzajúceho cez kožu, bezdrôtový prenos energie, menšie a odolnejšie pumpy, zníženie rizika trombóz a infekcií či na inteligentné riadenie prietoku podľa potrieb pacienta.