V NÚSCH zaočkovali proti COVID-19 viac ako polovicu zamestnancov

Bratislava 4. februára (TASR) - V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave je proti COVID-19 zaočkovaná viac ako polovica z celkového počtu 1000 zamestnancov. TASR to potvrdila hovorkyňa ústavu Soňa Valášiková.



NÚSCH má v súčasnosti 17 zdravotníckych pracovníkov v karanténe s potvrdeným ochorením COVID-19. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti ohrozené nie je. "V NÚSCH, a.s., nie je kritická situácia. Je to akýsi „kolobeh“ zdravotníkov, niektorí sú COVID pozitívni a teda v domácom prostredí, iní sa už vrátili do práce," priblížila Valášiková.



K štvrtku bolo v NÚSCH hospitalizovaných 18 pozitívnych pacientov na COVID-19. V národnom ústave pre nový koronavírus reprofilizovali spolu 30 lôžok.