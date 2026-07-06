< sekcia Regióny
V Nýrovciach vzniklo nové zariadenie pre seniorov Domov Lienka
Zariadenia sú určené na poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby seniorom a osobám s vyšším stupňom odkázanosti.
Autor TASR
Nýrovce 6. júla (TASR) - V obci Nýrovce v okrese Levice vzniklo nové zariadenie pre seniorov Domov Lienka Nýrovce. Tvoria ho dve nízkokapacitné zariadenia sociálnych služieb určené pre seniorov a osoby odkázané na pomoc iných. Každé zo zariadení má kapacitu 12 prijímateľov sociálnych služieb, spolu tak vzniklo 24 nových miest, informoval Ladislav Kollár, predseda správnej rady neziskovej organizácie Lienka Pomáha.
Projekt bol financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci investície Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť, ktorej cieľom je rozšírenie komunitných sociálnych služieb a podpora deinštitucionalizácie. Celková výška poskytnutých prostriedkov predstavuje 2.738.319,77 eura.
Zariadenia sú určené na poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby seniorom a osobám s vyšším stupňom odkázanosti. Klientom bude poskytovaná odborná opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo, rehabilitačné aktivity, pomoc pri odkázanosti na inú osobu a aktivizačné programy podporujúce samostatnosť a kvalitu života.
Obe budovy sú plne bezbariérové, energeticky úsporné a vybavené klimatizovanými izbami, modernými kúpeľňami, signalizačným systémom privolania pomoci, spoločenskými priestormi a upraveným vonkajším areálom určeným na oddych a voľnočasové aktivity.
Projekt reaguje na rastúci dopyt po pobytových sociálnych službách v regióne. Zariadenie plánuje spolupracovať s odbornými lekármi, rehabilitačnými pracovníkmi, dobrovoľníkmi, školami aj miestnou komunitou. Súčasťou starostlivosti bude aj využívanie moderných technológií podporujúcich komunikáciu, aktivizáciu a rehabilitáciu klientov.
Prijímanie klientov už prebieha. Záujemcovia o poskytovanie sociálnej služby alebo ich rodinní príslušníci môžu získať bližšie informácie priamo u prevádzkovateľa.
Projekt bol financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci investície Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť, ktorej cieľom je rozšírenie komunitných sociálnych služieb a podpora deinštitucionalizácie. Celková výška poskytnutých prostriedkov predstavuje 2.738.319,77 eura.
Zariadenia sú určené na poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby seniorom a osobám s vyšším stupňom odkázanosti. Klientom bude poskytovaná odborná opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo, rehabilitačné aktivity, pomoc pri odkázanosti na inú osobu a aktivizačné programy podporujúce samostatnosť a kvalitu života.
Obe budovy sú plne bezbariérové, energeticky úsporné a vybavené klimatizovanými izbami, modernými kúpeľňami, signalizačným systémom privolania pomoci, spoločenskými priestormi a upraveným vonkajším areálom určeným na oddych a voľnočasové aktivity.
Projekt reaguje na rastúci dopyt po pobytových sociálnych službách v regióne. Zariadenie plánuje spolupracovať s odbornými lekármi, rehabilitačnými pracovníkmi, dobrovoľníkmi, školami aj miestnou komunitou. Súčasťou starostlivosti bude aj využívanie moderných technológií podporujúcich komunikáciu, aktivizáciu a rehabilitáciu klientov.
Prijímanie klientov už prebieha. Záujemcovia o poskytovanie sociálnej služby alebo ich rodinní príslušníci môžu získať bližšie informácie priamo u prevádzkovateľa.