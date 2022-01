V obchodnom centre v Prievidzi otvárajú mobilné očkovacie centrum

Prievidza 8. januára (TASR) - Obyvatelia regiónu hornej Nitry môžu od soboty využívať služby nového mobilného očkovacieho centra v Prievidzi. Zastrešuje ho bojnická nemocnica a nachádza sa v obchodnom centre. Technologické vybavenie doň zapožičal Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zo svojho veľkokapacitného očkovacieho centra (VOC). TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie TSK Lenka Kukučková.



Mobilné očkovacie centrum nájdu záujemcovia v priestoroch bývalej banky OC Korzo. "Záujem verejnosti o očkovanie neustále rastie a kapacita vakcinačného strediska v bojnickej nemocnici je obmedzená. Preto neustále hľadáme spôsoby, ako sa dostať čo najbližšie k ľuďom," priblížil riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Peter Glatz.



Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku sa kraj od začiatku vakcinácie snaží vytvoriť čo najlepšie podmienky na prípravu vakcín. Zdôraznil, že v podobnom trende bude pokračovať aj bojnická nemocnica pri zabezpečovaní očkovania v obchodnom centre, teda v priestoroch, ktoré sú primárne určené na iné účely. "Umožní to najmä vybavenie, ktoré TSK zakúpil do svojho VOC v Prievidzi na bezpečnú prípravu vakcín za prísnych aseptických podmienok," povedal. Ide najmä o laminárny box, chladničku, germicídne žiariče a výpočtovú techniku.



Vakcinačný tím bojnickej nemocnice bude v nových priestoroch prvýkrát očkovať v sobotu a v nedeľu 9. januára od 10.00 do 19.00 h vakcínou Comirnaty od Pfizer/BioNTech. Prísť môžu ľudia aj bez predchádzajúcej registrácie. Očkovanie bude pokračovať aj počas pracovných dní 10. – 14. januára od 16.00 do 20.00 h a nasledujúceho víkendu 15. a 16. januára.