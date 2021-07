V obchodom centre v Prešove zaočkovali proti COVID-19 celkovo 726 ľudí

Prešov 26. júla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa uplynulý víkend (24. – 25. 7.) prioritne zameral na očkovanie jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson v priestoroch prešovského obchodného centra (OC) na ulici Armádneho generála Svobodu a tiež na preočkovanie vakcínou AstraZeneca v krajských očkovacích centrách. Mobilné jednotky zaočkovali v obchodnom dome rekordných 726 záujemcov. Posledné termíny na podanie druhej dávky AstraZenecy však ľudia nevyužili. Kapacity krajských očkovacích centier naplnili len na 44 percent. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Ako povedala, kým v sobotu v OC dostalo vakcínu 205 ľudí, ďalší víkendový deň to bolo rekordných 521 záujemcov, ktorí prišli z blízkeho i širšieho okolia. "PSK v nedeľu na zvýšený dopyt zo strany obyvateľov kraja zareagoval okamžitým posilnením svojich očkovacích tímov a technického zázemia," priblížila Jeleňová.



Mobilné jednotky kraja od piatka (23. 7.) do nedele podali v šiestich lokalitách kraja a vo firme Garrett Motion Slovakia Záborské spolu 399 vakcín Pfizer/BioNTech. "Výjazdová očkovacia služba PSK je v teréne aj počas nasledujúcich dní tohto pracovného týždňa," vysvetlila Jeleňová.



Počas víkendu boli v prevádzke tri krajské očkovacie centrá, a to v Prešove, Humennom a Poprade. V tých sa prioritne otvorili posledné termíny na podanie druhej dávky vakcíny AstraZeneca.



"Čakatelia na preočkovanie touto vakcínou však kapacity centier naplnili len na 44 percent. Aj napriek apelovaniu na verejnosť, že ďalšie termíny už PSK neotvorí, sa do prešovského centra prišlo preočkovať iba 281 ľudí, do centra v Poprade 179 a humenského centra 67 záujemcov. Konečné číslo preočkovaných tak napokon predstavuje len niečo viac ako 520 ľudí. V štátnej čakárni sa na preočkovanie AstraZenecou pritom nachádzalo približne 1000 čakateľov," skonštatovala Jeleňová s tým, že v očkovacom centre v Humennom pokračovalo v nedeľu aj očkovanie vakcínou Pfizer/BioNTech.



Po uplynulom víkende sa kraj blíži v počte podaných vakcín proti ochoreniu COVID-19 k číslu 184.000. Presne 14.824 vakcín od svojho spustenia v máji doteraz podali mobilné jednotky PSK, ďalších takmer 169.000 vakcín očkovacie tímy v krajských vakcinačných centrách.