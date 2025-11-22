< sekcia Regióny
V obci Ardovo otvorili novú vyhliadkovú vežu vysokú 17 metrov
Neďaleko vyhliadkovej veže samospráva vyčlenila aj priestor pre parkovanie, k novej atrakcii sa návštevníci následne dostanú krátkou prechádzkou cez tamojší lesopark.
Autor TASR
Ardovo 22. novembra (TASR) - V obci Ardovo v okrese Rožňava v sobotu slávnostne otvorili novovybudovanú 17 metrov vysokú vyhliadkovú vežu. V Slovenskom krase tak pribudla atrakcia, ktorá za dobrých podmienok ponúkne výhľady aj na Tatry. Pre TASR to uviedol starosta obce Daniel Fábián.
Obec Ardovo má približne 150 obyvateľov, nachádza sa na západnom okraji Silickej planiny neďaleko Plešivca. Myšlienka vybudovať nad dedinou vyhliadkovú vežu vznikla podľa starostu ešte v roku 2015. Zámer sa podarilo zrealizovať tento rok vďaka takmer 100-tisícovej dotácii od Miestnej akčnej skupiny KRAS. „Myslím si, že ide o projekt, ktorý posunie našu obec dopredu a tiež posilní turistický potenciál nielen v obci, ale aj regióne,“ skonštatoval Fábián.
Vyhliadkovú vežu obec vybudovala na kopci Dubina v blízkosti rovnomenného lesoparku. Veža je vysoká 17 metrov, má špirálové schodisko, viacero oddychových podlaží a ponúka 360-stupňový panoramatický výhľad na okolie. „V dobrom počasí vidno cez Štítnickú dolinu až na Vysoké Tatry. Na juh je vidieť Tornaľu a našu obec Ardovo,“ priblížil starosta.
Neďaleko vyhliadkovej veže samospráva vyčlenila aj priestor pre parkovanie, k novej atrakcii sa návštevníci následne dostanú krátkou prechádzkou cez tamojší lesopark. „V budúcnosti plánujeme vybudovať aj náučný chodník, ktorý by prepojil obec, lesopark a vyhliadkovú vežu,“ doplnil Fábián.
