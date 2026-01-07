< sekcia Regióny
V obci Blahová by mohlo vzniknúť krematórium pre malé zvieratá
Zariadenie je určené na spaľovanie menších uhynutých domácich zvierat a iných drobných živočíšnych vedľajších produktov.
Autor TASR
Blahová 7. januára (TASR) - Na okraji obce Blahová v okrese Dunajská Streda by mohlo vzniknúť krematórium pre malé spoločenské zvieratá. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť ARPenviro predložila do zisťovacieho konania v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
„Účelom predloženého zámeru je umiestnenie a prevádzkovanie kremačnej pece typu 150 AIS 09 Cyclone, ktorá je konštruovaná ako kompaktné spaľovacie zariadenie s možnosťou montáže na špeciálny prívesný vozík, čím môže byť prevádzkovaná aj v mobilnom režime,“ uvádza sa v predloženom zámere.
Zariadenie je určené na spaľovanie menších uhynutých domácich zvierat a iných drobných živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákaz. Zariadenie umožňuje priebežné plnenie počas prevádzky, pričom jeho maximálna spaľovacia kapacita dosahuje 50 kilogramov za hodinu a jednorazová plniaca kapacita je do 110 kilogramov.
„Navrhovaný realizačný variant nebude mať významné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia a obyvateľov a ich zdravie. Navrhovaný variant je situovaný do jestvujúceho priemyselného areálu,“ doplnil navrhovateľ. Najbližšie sídelné objekty sa nachádzajú vo vzdialenosti približne 400 metrov západne od navrhovanej činnosti a ide o zástavbu rodinných domov.
