V obci Brehov slávnostne otvorili nový prírodný areál Willkov park

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Bratislava/Brehov 30. mája (TASR) - V obci Brehov v okrese Trebišov v sobotu slávnostne otvorili nový prírodný areál Willkov park. Jeho dominantou je ekologické bludisko zo živého vŕbového prútia, doplnené o oddychové zóny, detské prvky a priestor na relax. Informovala o tom Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.

Projekt v štýle land art - umenia v prírode - podporil Košický samosprávny kraj prostredníctvom dotačného programu Terra Incognita sumou 170.000 eur. Zámerom bolo prepojiť človeka s krajinou a ponúknuť návštevníkom originálny zážitok v prírodnom prostredí Tokaja a Medzibodrožia.
