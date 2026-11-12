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V obci Brehy otvorili chodník venovaný zabudnutým pamiatkam baníctva
Náučný chodník - Zabudnuté pamiatky baníctva v Brehoch sa nachádza približne jeden kilometer nad obcou.
Autor TASR
Brehy 12. novembra (TASR) - Zabudnutým pamiatkam baníctva je venovaný nový náučný chodník, ktorý počas uplynulého víkendu slávnostne otvorili v obci Brehy v okrese Žarnovica. Chodník s dĺžkou 3,8 kilometra približuje geológiu a históriu tohto územia a ponúka výhľady na široké okolie.
Jeden z iniciátorov myšlienky Martin Papánek pre TASR priblížil, že chodník sa podarilo otvoriť po dvoch rokoch prác a desiatkach brigád dobrovoľníkov. „Na jeho otvorenie prišlo približne 60 ľudí, účasť bola úctyhodná,“ poznamenal s tým, že organizátorov milo prekvapila aj prítomnosť jedenástich účastníčok z Levíc, medzi ktorými bola aj 82-ročná dôchodkyňa.
Prechod po trase sprevádzali príhovory, spevácke vystúpenie, občerstvenie aj rozprávanie o vzniku chodníka. Súčasťou podujatia bolo aj slávnostné otvorenie Zelenej oázy Johan de Deo, ktorá vznikla vďaka grantovej podpore na treťom zastavení chodníka. Zanedbané miesto pred štôlňou vďaka nej zveľadili a premenili na oddychový priestor.
Náučný chodník - Zabudnuté pamiatky baníctva v Brehoch sa nachádza približne jeden kilometer nad obcou. Na mieste jeho začiatku môžu návštevníci aj parkovať. Chodník má dĺžku 3,8 kilometra a prevýšenie 300 metrov. Aj keď je vo svojom začiatku strmší, prejsť sa dá podľa Papánka približne za dve hodiny.
Do budúcnosti chcú jeho iniciátori pripraviť pre návštevníkov ešte mapové podklady. Rovnako majú v pláne vďaka ďalšej grantovej podpore zveľadiť studničku, ktorú na jeho trase objavili, a ktorú v minulosti baníci hojne využívali. „Chceme ju znova obnoviť, spravili sme tam taký záchyt. Aj napriek tomu, že bolo toto leto suché, dokázala celé leto tiecť,“ podotkol Papánek.
Jeden z iniciátorov myšlienky Martin Papánek pre TASR priblížil, že chodník sa podarilo otvoriť po dvoch rokoch prác a desiatkach brigád dobrovoľníkov. „Na jeho otvorenie prišlo približne 60 ľudí, účasť bola úctyhodná,“ poznamenal s tým, že organizátorov milo prekvapila aj prítomnosť jedenástich účastníčok z Levíc, medzi ktorými bola aj 82-ročná dôchodkyňa.
Prechod po trase sprevádzali príhovory, spevácke vystúpenie, občerstvenie aj rozprávanie o vzniku chodníka. Súčasťou podujatia bolo aj slávnostné otvorenie Zelenej oázy Johan de Deo, ktorá vznikla vďaka grantovej podpore na treťom zastavení chodníka. Zanedbané miesto pred štôlňou vďaka nej zveľadili a premenili na oddychový priestor.
Náučný chodník - Zabudnuté pamiatky baníctva v Brehoch sa nachádza približne jeden kilometer nad obcou. Na mieste jeho začiatku môžu návštevníci aj parkovať. Chodník má dĺžku 3,8 kilometra a prevýšenie 300 metrov. Aj keď je vo svojom začiatku strmší, prejsť sa dá podľa Papánka približne za dve hodiny.
Do budúcnosti chcú jeho iniciátori pripraviť pre návštevníkov ešte mapové podklady. Rovnako majú v pláne vďaka ďalšej grantovej podpore zveľadiť studničku, ktorú na jeho trase objavili, a ktorú v minulosti baníci hojne využívali. „Chceme ju znova obnoviť, spravili sme tam taký záchyt. Aj napriek tomu, že bolo toto leto suché, dokázala celé leto tiecť,“ podotkol Papánek.