V obci Brehy pripravujú výstavbu nových nájomných bytov
V nových bytovkách, ktoré vyrastú na obecnom pozemku v blízkosti základnej školy, je plánovaných celkom 20 bytových jednotiek rôznych veľkostí.
Brehy 13. februára (TASR) - V obci Brehy v okrese Žarnovica pripravujú výstavbu nových nájomných bytov. Obec chce postaviť dva bytové domy, aktuálne hľadá realizátora stavby. Výzvu už zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 1,944 milióna eur bez DPH.
Starosta Brehov Michal Šlavka priblížil, že výstavbu nových bytov chcú financovať prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z ministerstva dopravy, pričom aktuálne sa už pripravujú na podanie žiadosti. Ak bude obec úspešná, s prácami na výstavbe by mohli podľa jeho slov začať niekedy koncom tohto roka.
V nových bytovkách, ktoré vyrastú na obecnom pozemku v blízkosti základnej školy, je plánovaných celkom 20 bytových jednotiek rôznych veľkostí. Podľa Šlavku sa tam budú nachádzať jednoizbové, dvojizbové aj trojizbové byty, všetky s vlastným balkónom.
V obci sa aktuálne nachádza jeden bytový dom s desiatimi bytmi, ktoré boli postavené ešte v roku 2014. Nové bytové domy sú podľa starostu plánované na veľkom pozemku, kde by mohli v druhej etape postaviť ďalšie bytové domy. Záujemcov o tento typ bývania je podľa jeho slov v obci veľa, dedina má výhodnú polohu, leží hneď pri Novej Bani.
