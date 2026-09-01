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V obci Brehy začali s výstavbou dvoch nových bytových domov
Výstavbu obec financuje prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z ministerstva dopravy.
Autor TASR
Brehy 1. septembra (TASR) - V obci Brehy v okrese Žarnovica začali s výstavbou dvoch nových bytových domov. Starosta Michal Šlavka priblížil, že práce by mali trvať dva roky. Ich výsledkom bude 20 nových nájomných bytov v lokalite Záhumnie.
Výstavbu obec financuje prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z ministerstva dopravy. Predpokladané ukončenie výstavby je v auguste 2028. Nové bytovky vyrastajú na obecnom pozemku v blízkosti základnej školy. Podľa Šlavku v nich budú jednoizbové, dvojizbové aj trojizbové byty, všetky s vlastným balkónom.
Šlavka zhodnotil, že o bývanie v obci neďaleko Novej Bane je záujem, žiadosti o pridelenie bytu už záujemcovia posielajú na obecný úrad aj v súčasnosti. „Myslím si, že dopyt bude prevyšovať ponuku,“ poznamenal s tým, že v obci sa už jeden bytový dom s desiatimi bytmi nachádza.
Výstavbu obec financuje prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z ministerstva dopravy. Predpokladané ukončenie výstavby je v auguste 2028. Nové bytovky vyrastajú na obecnom pozemku v blízkosti základnej školy. Podľa Šlavku v nich budú jednoizbové, dvojizbové aj trojizbové byty, všetky s vlastným balkónom.
Šlavka zhodnotil, že o bývanie v obci neďaleko Novej Bane je záujem, žiadosti o pridelenie bytu už záujemcovia posielajú na obecný úrad aj v súčasnosti. „Myslím si, že dopyt bude prevyšovať ponuku,“ poznamenal s tým, že v obci sa už jeden bytový dom s desiatimi bytmi nachádza.