V obci Breznica pribudne rodinný dom s tromi bytmi pre ľudí z komunity

Breznica 20. mája (TASR) - Rodinný dom s tromi bytmi pre ľudí z rómskej komunity pribudne v obci Breznica v Stropkovskom okrese. Obyvatelia sa budú podieľať na jeho výstavbe.



"Je to viac-menej skopírovaný projekt, ktorý sme robili pred ôsmimi rokmi s vtedajším splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Petrom Pollákom. Teraz sme sa zapojili do výzvy pre najmenej rozvinuté okresy. Zlepší sa úroveň bývania miestnych Rómov," uviedol pre TASR starosta obce Breznica Slavomír Brendza.



Na vybudovanie domu s tromi bytmi obec získala viac ako 71.000 eur od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci programu podpory najmenej rozvinutých okresov. Sumou približne 25.000 eur prispeje obec z vlastných zdrojov. Prispieva tiež tým, že zamestnala štyroch ľudí do konca roka.



"Noví nájomníci budú platiť nájomné dovtedy, kým sa nevyrovná podiel obce. Následne výška zostane, ale peniaze pôjdu do fondu opráv," vysvetlil starosta s tým, že mesačne budú mať nájomníci náklady na bývanie v jednom byte maximálne 200 eur. Ako povedal, potrebovali by v obci ešte jeden rodinný dom s bytmi.



Do akejkoľvek zmeny v rómskych komunitách musia byť podľa europoslanca Petra Polláka priamo zapojení samotní Rómovia. Byty, ktoré boli v obci postavené v minulosti, sú podľa neho udržiavané a ľudia, ktorí v nich žijú, pracujú.



"To bol náš zámer, že okrem toho, že si to postavia, tak sa naučia nejakým zručnostiam, ktoré potom následne využijú na pracovnom trhu," priblížil Pollák.



"Samozrejme, aj tieto finančné prostriedky sú zo štátnych zdrojov. Máme k dispozícii v súčasnosti najviac finančných prostriedkov v histórii Slovenska práve na to, aby sme zmenili rómske osady. Čiže bude dostatok peňazí na to, aby sme podporili takéto typy projektov. Odhadom to bude takmer miliarda eur. Máme viacero lokalít, kde by takýto program mohol fungovať," dodal Pollák.



Základný kameň v piatok poklepali Brendza, Pollák, zástupca prednostu Okresného úradu v Stropkove Miroslav Fečko a riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Stropkove Martina Alexíková.