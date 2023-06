V obci Budča po 30 rokoch dobudovali kanalizáciu

Budča 29. júna (TASR) - V Budči v okrese Zvolen sa po 30 rokoch podarilo dobudovať kanalizáciu. Na poslednú etapu výstavby odvodňovacej siete získali z eurofondov 1,3 milióna eur, asi pol milióna eur musela na stavbu vynaložiť aj samotná obec. Pre TASR to uviedol starosta František Moravec.



"Projekt sme odštartovali ešte v roku 1993. Kanalizácia sa stavala postupne, podľa toho, koľko zdrojov sme na to získali z Envirofondu. Posledná časť sa postavila v roku 2010, ale chýbalo nám ešte odkanalizovať asi 40 percent obce. To sa podarilo až teraz," priblížil celý proces starosta.



Obec je teraz krátko po kolaudácii stavby, čaká sa ešte na nadobudnutie jej platnosti. Následne by sa mohlo asi 450 obyvateľov, ktorí boli doteraz bez obecnej kanalizácie, pripájať.



Samospráva v Budči začala v týchto dňoch aj výstavbu asi 700 metrov dlhého chodníka na Ulici ČSA, smerom na Turovú. Získala na to ešte v roku 2019 asi 180.000 eur z Ministerstva vnútra SR, z programu pomoci obciam s marginalizovanými skupinami obyvateľstva.



Podľa Moravca sa projekt posúval pre zdĺhavé procesy kontroly a tiež pre zvyšovanie cien materiálov, keďže víťazná firma v obstarávaní spred rokov nedokázala zrealizovať zákazku za pôvodnú cenu, a tak sa súťaž musela zopakovať.



Obec s približne 1350 obyvateľmi sa ako jeden zo satelitov Zvolena pomaly rozrastá. V uplynulej dekáde tam pribudlo 27 nových rodinných domov a počet obyvateľov sa zvýšil asi o 150. Budča má pri tom stále potenciál rásť. V blízkej budúcnosti majú na to slúžiť ďalšie stavebné parcely, ktoré vznikli nedávno sceľovaním pozemkov a ich úpravami v blízkosti R1 v smere na Žiar nad Hronom.