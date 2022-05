V obci Buzica otvorili novú továreň na lisovanie tekvicového oleja

Buzica 4. mája (TASR) – Nová továreň na lisovanie tekvicového oleja vznikla v obci Buzica v okrese Košice-okolie. V stredu ju slávnostne otvorili. Ide o výsledok cezhraničného eurofondového projektu v celkovej výške 162.000 eur.



Do konca mája pribudnú v slovensko-maďarskom mikroregióne Cserehát celkovo štyri nové továrne a jedna cukráreň. Ich cieľom je podporiť lokálnu ekonomiku aj domáce výrobky, informoval Košický samosprávny kraj (KSK).



Spoločnosť Bartranz, s. r. o., už predtým vyrábala repkový a slnečnicový olej. V rámci projektu zakúpila novú technológiu na spracovanie tekvicového oleja. Vďaka vysokému obsahu mastných kyselín olej pomáha napríklad znižovať krvný tlak, vyrovnať hladinu cholesterolu, znižuje zápaly vnútorných orgánov či kože a má aj antioxidačné vlastnosti. „Tekvice, z ktorých budeme lisovať olej, sami aj pestujeme, takže ide o náš lokálny produkt. Pôjde o prírodný olej, ktorý sa bude získavať z tekvicových semien lisovaním za studena. Pri 24-hodinovej prevádzke tejto novej technológie dokážeme denne vyrobiť 800 litrov tekvicového oleja,“ priblížil Tibor Török z firmy.







V mikroregióne Cserehát vďaka cezhraničnej spolupráci od roku 2019 vzniklo päť trhovísk, pomocou ktorých sa realizuje predaj lokálnych produktov. Okrem továrne na tekvicový olej v Buzici otvoria do konca mája svoje brány aj továrne na výrobu nakladanej kyslej kapusty, praženie semienok aj výrobu ovocných štiav. V piatok (6. 5.) otvoria novú cukráreň v Košiciach.



Cezhraničný akčný plán zamestnanosti pre Cserehát sa končí v tomto roku. Pozostáva zo siedmich čiastkových projektov, jeho celkový rozpočet je spolu viac ako 4,4 milióna eur.



„Už v minulom roku sme vďaka projektu cezhraničnej spolupráce otvorili nové trhoviská v Buzici a v Moldave nad Bodvou, v ktorých môžu miestni výrobcovia a producenti predávať kvalitné výrobky. Teraz sa k nim pridávajú továrne na výrobu lokálnych produktov, vďaka ktorým vznikne 12 nových pracovných miest,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Koordinátorom projektov je Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) Via Carpatia, ktorého spoluzakladateľom je KSK.