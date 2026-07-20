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Nečakaný nález počas prechádzky: Na východe SR zasahovali pyrotechnici
Policajná hliadka miesto zabezpečila a privolala pyrotechnika.
Autor TASR
Čabiny 20. júla (TASR) - Polícia v nedeľu (19. 7.) zneškodnila v lesnom poraste v obci Čabiny v okrese Medzilaborce delostrelecký granát z obdobia prvej svetovej vojny. Muníciu počas prechádzky našiel 40-ročný miestny muž, ktorý nález oznámil polícii. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Policajná hliadka miesto zabezpečila a privolala pyrotechnika. „Keďže munícia nebola schopná prevozu, bola za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení zneškodnená na mieste,“ dodala hovorkyňa.
Policajná hliadka miesto zabezpečila a privolala pyrotechnika. „Keďže munícia nebola schopná prevozu, bola za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení zneškodnená na mieste,“ dodala hovorkyňa.