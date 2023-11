V obci Čečejovce lávku pre peších prebudujú na most

Čečejovce 19. novembra (TASR) - Obec Čečejovce v okrese Košice-okolie prebuduje pešiu lávku cez potok v strede obce na most, po ktorom budú môcť prechádzať autá do 3,5 tony. Práce sa začnú v pondelok (20. 11.), odkedy lávku do ukončenia rekonštrukcie uzavrú.



Nový most uľahčí prejazd obyvateľov s motorovými vozidlami medzi východnou a západnou časťou Čečejoviec, čiže medzi Kostolnou a Hlavnou ulicou. Doteraz totiž museli ísť cez frekventovanú cestu prvej triedy, ktorá vedie cez severnú časť obce.



"Máme totiž len jeden most, ktorým možno prejsť autom, a tá jednotka cesta je už tak zaťažená, že potrebujete stáť niekedy aj 10 - 15 minút, aby ste vyšli na tú hlavnú cestu," povedal pre TASR starosta Čečejoviec Lukáš Macák.



Rekonštrukcia sa týka jednej z dvoch peších lávok cez Čečejovský potok v obci. Ide o tú, ktorá sa nachádza pri obchode s potravinami. Projektové skúšky ukázali, že jej nosníky zvládnu záťaž mosta s prejazdom áut. Technicky to bude podľa starostu jednoduchá stavba. "Začneme búrať starú konštrukciu a položíme novú konštrukciu, ktorá bude čisto kovová. Na ňu pôjde potom asfalt, čiže bude to vyzerať ako klasický most a bude tam prejazd automobilov vždy v jednom smere," povedal starosta. Verí, že ak všetko pôjde podľa plánu, prvý decembrový týždeň by sa už mohli realizovať skúšky prejazdov.



Samotný most vyjde finančne podľa Macáka na zhruba 45.000 eur. Ďalšie náklady však obec vynaložila na prekládku plynového potrubia v podobe, ako si vyžiadala spoločnosť SPP - distribúcia. Potrubie predtým išlo po starej konštrukcii lávky, po novom vedie popod potok. "Bolo to veľmi náročné. Skoro rok trvalo, aby sme preložili to plynové potrubie, a stálo nás to 30.000 eur," poznamenal starosta.