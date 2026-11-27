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V obci Čierne Kľačany osadili míľnik Cyrilometodskej cesty
Prvý pútnický míľnik Cyrilometodskej cesty na území Nitrianskeho biskupstva a Nitrianskeho kraja bol slávnostne odhalený a požehnaný 3. júla 2026 pod Nitrianskym hradom.
Autor TASR
Čierne Kľačany 27. novembra (TASR) - V obci Čierne Kľačany (okres Zlaté Moravce) pribudol nový míľnik Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Ako informoval Nitriansky samosprávny kraj (NSK), osadený bol 22. novembra a jeho autorom je Ľubomír Vavruš zo Slavnice.
Prvý pútnický míľnik Cyrilometodskej cesty na území Nitrianskeho biskupstva a Nitrianskeho kraja bol slávnostne odhalený a požehnaný 3. júla 2026 pod Nitrianskym hradom. Následne v priebehu tohto roka boli osadené ďalšie kamene aj v Bojnej a Nitrianskej Blatnici.
Podobné míľniky postupne pribudnú aj na ďalších miestach v Nitrianskom kraji. „Celkovo ich bude osadených 13. Budúcim generáciám majú pripomínať vzácne cyrilo-metodské kultúrne i duchovné dedičstvo,“ uviedol NSK.
Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda je certifikovaná kultúrna trasa Rady Európy, ktorá prepája krajiny a lokality spojené s misiou solúnskych bratov a cyrilo-metodským dedičstvom. Cesta získala certifikát v roku 2021, čím sa zaradila medzi významné európske kultúrno-poznávacie trasy. Prepája strednú, južnú a východnú Európu. Vedie z gréckeho Solúna cez Balkán, Taliansko, Slovensko, Česko a Maďarsko až do Poľska.
Prvý pútnický míľnik Cyrilometodskej cesty na území Nitrianskeho biskupstva a Nitrianskeho kraja bol slávnostne odhalený a požehnaný 3. júla 2026 pod Nitrianskym hradom. Následne v priebehu tohto roka boli osadené ďalšie kamene aj v Bojnej a Nitrianskej Blatnici.
Podobné míľniky postupne pribudnú aj na ďalších miestach v Nitrianskom kraji. „Celkovo ich bude osadených 13. Budúcim generáciám majú pripomínať vzácne cyrilo-metodské kultúrne i duchovné dedičstvo,“ uviedol NSK.
Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda je certifikovaná kultúrna trasa Rady Európy, ktorá prepája krajiny a lokality spojené s misiou solúnskych bratov a cyrilo-metodským dedičstvom. Cesta získala certifikát v roku 2021, čím sa zaradila medzi významné európske kultúrno-poznávacie trasy. Prepája strednú, južnú a východnú Európu. Vedie z gréckeho Solúna cez Balkán, Taliansko, Slovensko, Česko a Maďarsko až do Poľska.