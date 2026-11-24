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V obci Čierne Kľačany pribudol ďalší míľnik Cyrilometodskej cesty
Míľnikový pútnický kameň v Čiernych Kľačanoch je po Skalke nad Váhom, Nitre, Bojnej a Nitrianskej Blatnici piatym míľnikom na území Nitrianskej diecézy a štvrtým na území Nitrianskeho kraja.
Autor TASR
Čierne Kľačany 24. novembra (TASR) - V obci Čierne Kľačany v okrese Zlaté Moravce pribudol ďalší míľnik Cyrilometodskej cesty v Nitrianskej diecéze. Jeho autorom je Ľubomír Vavruš zo Slavnice. Zhotovenie a osadenie míľnika bolo podporené v rámci dotácií pre Cyrilometodskú cestu Nitrianskym krajom, informovalo Biskupstvo Nitra.
Míľnikový pútnický kameň v Čiernych Kľačanoch je po Skalke nad Váhom, Nitre, Bojnej a Nitrianskej Blatnici piatym míľnikom na území Nitrianskej diecézy a štvrtým na území Nitrianskeho kraja.
Obec zároveň vydala nový prezentačný bulletin, ktorý bude spolu s míľnikom poukazovať nielen na cyrilometodské kultúrne a duchovné dedičstvo, ako aj nález vzácnej Čiernokľačianskej pyxidy.
Míľnikový pútnický kameň v Čiernych Kľačanoch je po Skalke nad Váhom, Nitre, Bojnej a Nitrianskej Blatnici piatym míľnikom na území Nitrianskej diecézy a štvrtým na území Nitrianskeho kraja.
Obec zároveň vydala nový prezentačný bulletin, ktorý bude spolu s míľnikom poukazovať nielen na cyrilometodské kultúrne a duchovné dedičstvo, ako aj nález vzácnej Čiernokľačianskej pyxidy.