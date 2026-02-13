Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. február 2026Meniny má Arpád
< sekcia Regióny

VÁŽNA NEHODA: V obci Čierne sa zrazil vlak s autom, dopravu prerušili

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovala, že od 12.40 h je doprava v úseku Skalité - Čierne pri Čadci prerušená.

Autor TASR
Čierne 13. februára (TASR) - V obci Čierne v okrese Čadca došlo v piatok k zrážke vlaku s autom. Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline informovalo, že k zraneniu nedošlo. Na mieste zasahujú štyria príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Čadci s jedným kusom techniky.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovala, že od 12.40 h je doprava v úseku Skalité - Čierne pri Čadci prerušená. Zelená vlna STVR upozornila na sociálnej sieti, že úsek cez železničné priecestie je neprejazdný, obísť sa dá po okolitých uliciach.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 13. februára

SCHOVÁVAL SA 16 ROKOV: Zatkli Slováka, ktorý prišiel na zápas s Fínmi

VIDEO:Fico ocenil návrh oddeliť plyn od elektriny pri stanovovaní cien

SKVELÝ ŠTART: Slováci vstúpili do turnaja víťazstvom nad Fínskom 4:1