V obci Čirč sa do 3 bytoviek pred Vianocami sťahovali rómske rodiny

Čirč 26. decembra (TASR) - V obci Čirč v Staroľubovnianskom okrese sa pred sviatkami miestni Rómovia presťahovali do nových nájomných bytov. Starosta Michal Didik pre TASR potvrdil, že tri menšie bytovky postavil obecný podnik na pozemkoch, kde predtým zbúrali niekoľko chatrčí.



Výstavba trvala necelé dva roky a vyžiadala si zhruba 600.000 eur. Obci sa na pilotný projekt podarilo získať prostriedky z európskych fondov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. "Okrem samotnej výstavby boli počas celého tohto obdobia zamestnaní aj asistenti bývania, ktorí určitým spôsobom učili obyvateľov, ako prejsť z chatrčí do klasického bytu," ozrejmil starosta.



Ľudí do nových bytoviek obec vyberala na základe žiadostí podľa viacerých kritérií a takpovediac za zásluhy. Žiadatelia museli byť napríklad zamestnaní, nesmeli mať dlhy voči obci a ich deti museli mať bezproblémovú dochádzku do školy. Nájomnú zmluvu dostalo 12 rodín zatiaľ na jeden rok. "Máme už piaty rok sociálny podnik Solisko Čirč, väčšina zamestnancov sú Rómovia a podieľali sa na výstavbe bytoviek od samého začiatku. Na 99 percent som presvedčený, keďže si to postavili sami, že to nezničia," skonštatoval starosta. V osade majú vďaka iným projektom vodovod, kanalizáciu, verejné osvetlenie i prístupovú cestu.



"Určite je to motivácia aj pre ostatných ľudí z osady. V našej obci je minimum ľudí, ktorí bývajú v chatrčiach, možno ostanú tri, štyri. Dve chatrče už boli zbúrané a ďalších sedem zbúrame do 1. marca 2024," dodal Didik, ktorý je starostom Čirča trinásty rok. Obec plánuje v osade aj ďalšiu výstavbu nájomných bytov, o realizácii projektu rozhodnú poslanci na budúci rok. Niektorí obyvatelia si plánujú postaviť aj vlastné domy. Od roku 2014 je vlastníkom pozemkov pod rómskou osadou obec, parcely jej darovalo 150 podielnikov.



V obci žije približne 1400 obyvateľov, z toho takmer pätinu tvoria Rómovia. Starosta upozornil, že za posledných viac ako desať rokov sa samospráve podarilo z eurofondov získať približne 16 miliónov eur na rôzne projekty. "Robili sme kanalizáciu, opravili storočnú drevenicu, multifunkčné ihrisko, cyklistický chodník a máme ďalšie plány. Väčšinu tých projektov realizujeme cez Interreg, keďže sme v blízkosti poľskej hranice," uzavrel Didik.