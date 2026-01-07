Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V obci Čremošné v okrese Turčianske Teplice horela chata

Bratislava 7. januára (TASR) - V obci Čremošné v okrese Turčianske Teplice v utorok (6. 1.) poobede horela chata. Požiar sa podarilo kompletne uhasiť v stredu ráno. K zraneniam nedošlo.

V obci Čremošné v okrese Turčianske Teplice v utorok (6. 1.) poobede horela chata. Požiar sa podarilo kompletne uhasiť v stredu ráno. K zraneniam nedošlo. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Hasičom sa najprv podarilo uhasiť požiar v utorok. V stredu však boli opätovne privolaní pre opätovné rozhorenie požiaru. „Pri požiari nedošlo k žiadnemu zraneniu. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Majiteľke objektu vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 100.000 eur,“ dodali hasiči.

