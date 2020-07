Silný dážď zasiahol aj východnú obec Davidov

Davidov 19. júla (TASR) – Následky intenzívneho dažďa odstraňujú aj v obci Davidov v okrese Vranov nad Topľou. Starosta Jozef Vaľko veľké škody spôsobené výdatným zrážkami nepredpokladá.



V obci začalo mierne pršať v nedeľu okolo 16.00 h, dážď silnel a o hodinu na to sa dedinou valila voda. „Aktuálne robíme zabezpečovacie práce, vodu sme zastabilizovali. Postupne odstraňujeme následky a prečisťujeme priekopy a priepusty. Potok sa nevylial, je veľký. Naplnený je asi do dvoch tretín. Vyliali sa však všetky kanály od priľahlých polí kukurice,“ povedal pre TASR s tým, že najviac bola zaliata cesta a jedno parkovisko.



Ak by došlo k škodám, najpravdepodobnejšie by podľa neho vznikli práve na ceste, kde sa mohli vytvoriť trhliny. Situáciu budú môcť vyhodnotiť až po jej vyčistení. Voda sa dostala aj do niekoľkých dvorov rodinných domov.