V obci Dobrá Niva finalizujú prestavbu domu služieb na bytovku

Dobrá Niva 2. novembra (TASR) - V Dobrej Nive v okrese Zvolen vrcholí prestavba bývalého domu služieb na bytový dom. Vznikne v ňom osem bytov, ktoré by po dostavbe mali rýchlo získať aj svojich užívateľov.



"Na stavbe bytového domu sa za posledné mesiace podarilo ukrojiť poriadny kus z prác a priblížiť sa k dokončeniu stavby. Kompletne boli osadené sadrokartónové stropy, vyrovnaná podlaha, prebehlo zapojenie kotolne, uskutočnila sa pokládka dažďovej kanalizácie aj s napojením na kanalizačnú vetvu na Ulicu 8. marca," priblížil práce starosta Milan Jakubík.



V bytoch sú už v kuchyniach, kúpeľniach a WC položené keramické obklady. Na vrchnom podlaží sú v bytoch aj omietky s finálnym náterom stien a stropov a je už aj položená plávajúca podlaha.



Obci sa síce v tomto projekte darí, tento rok však nebola úspešná s projektom dobudovania čistiarne odpadových vôd (ČOV). Podľa Jakubíka boli v celej dotačnej schéme Environmentálneho fondu k dispozícii iba 3 milióny eur, pričom iba Dobrá Niva žiadala o pol milióna eur. Do novej výzvy, kde je už možné čerpať 40 miliónov eur, sa obec prihlásila opäť.



Ak budú úspešní, novú čistiareň chcú následne prepojiť so starou ČOV. Dnes je totiž podľa starostu napojená na kanalizáciu asi len tretina z približne 1900 obyvateľov Dobrej Nivy, pričom v pláne sú ďalšie etapy jej výstavby. Novovybudovaná ČOV by už mala zvládnuť aj objemy pripravovanej kanalizácie.