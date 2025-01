V obci Dojč by sa vo februári mala začať revitalizácia chodníkov

Dojč 29. januára (TASR) - V obci Dojč v okrese Senica by sa v priebehu februára mala začať revitalizácia chodníkov v hodnote viac ako 60.000 eur. Zmluvu so zhotoviteľom samospráva uzavrela v decembri 2024, aktuálne čakajú na zlepšenie počasia. TASR to uviedla starostka obce Slavomíra Melišová.



"Momentálne čakáme na lepšie počasie, v priebehu februára by sme chceli odovzdať stavenisko a malo by sa začať s realizáciou chodníkov," priblížila. Práce by podľa zverejnenej zmluvy mali byť ukončené najneskôr do 90 dní od prevzatia staveniska.



Jediným kritériom verejnej súťaže na zhotoviteľa bola celková najnižšia cena. Víťazom sa stala spoločnosť Torostav s cenovou ponukou vo výške 60.176,31 eura s DPH. Projekt je spolufinancovaný formou nenávratného finančného prostriedku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.