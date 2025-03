V obci Dolné Saliby poslanci prerokujú zámer veterného parku

Dolné Saliby 12. marca (TASR) - Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v obci Dolné Saliby (okres Galanta) vo veci verejného prerokovania investičného zámeru Veterný park Telek sa uskutoční v stredu o 18.00 h. Pre TASR to potvrdil starosta obce Ľudovít Kovács. Z pozvánky na zasadnutie vyplýva, že poslanci majú prerokovať aj niekoľko ďalších investičných zámerov obce.



Investor predložil do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) zámer výstavby veterného parku. Účelom má byť výroba elektrickej energie a jej dodávka do elektrizačnej sústavy Slovenska. Počas prvého februárového týždňa bola na webe Centrálneho informačného systému EIA zverejnená správa o hodnotení zámeru.



Dotknuté územie je v súčasnosti z prevažnej väčšiny vedené ako orná pôda, no sú zastúpené aj pozemky vedené ako vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy. Z prevažnej väčšiny je v súčasnosti využívané pre poľnohospodársku výrobu.



Zámer navrhovanej činnosti počíta s dvomi variantmi. Nulový variant je taký, ktorý nastane v prípade nerealizovania. Variant číslo jeden ráta s využitím trojlistových veterných elektrární s priemerom listov rotora 172 metrov, s výškou stožiara 166 metrov a s celkovou výškou maximálne 252 metrov. Orientačné investičné náklady sú vo výške približne 18.000.000 eur.



Medzi ďalšie zámery zaradené do rokovania patria napríklad schválenie investičného úveru pre refundáciu modernizácie budovy tamojšej materskej školy, schválenie verejného obstarávania a realizáciu druhej etapy, ktorá zahŕňa sociálne miestnosti a kuchyňu či schválenie verejného obstarávania a realizácie výmeny okien a dverí na zdravotnom stredisku.