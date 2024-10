V obci Dolný Ohaj našli samčeka invázneho sršňa ázijského

Bratislava 21. októbra (TASR) - Ochranári našli minulý týždeň v obci Dolný Ohaj v okrese Nové Zámky samčeka invázneho sršňa ázijského. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR o tom informovala na svojom webe.



"Po dôkladnom monitorovaní okolia sa v súčasnosti ďalšie lietajúce jedince v tomto území už nepotvrdili," uviedla ŠOP. Ochranári predpokladajú, že ide o jedinca z hniezda prvého nálezu v obci Palárikovo, ktoré vo štvrtok (17. 10.) definitívne zlikvidovali.



Štátna ochrana prírody odporúča včelárom, aby naďalej sledovali svoje včelstvá a zvýšili pozornosť najmä na letáčoch a v okolí včelníc. V prípade podozrenia výskytu je potrebné ho nahlásiť cez systém rýchleho varovania.



Ochranári zároveň tvrdia, že situáciu na Slovensku v súvislosti so sršňom ázijským stále monitorujú a je pod kontrolou odborníkov a špecialistov. Manipuláciu s týmto druhom môžu robiť len právnické a fyzické osoby, ktoré majú na to príslušné školenia a oprávnenia.



Prvý výskyt sršňa ázijského na Slovensku potvrdila ŠOP 30. septembra 2024 v obci Palárikovo v okrese Nové Zámky. Sršeň ázijský je invázny nepôvodný druh, ktorý je hrozbou pre opeľovače vrátane včiel. Rovnako predstavuje hrozbu pre ovocinárov, vinohradníkov, ale tiež pre ľudí alergických na bodavý hmyz. Do Európy sa dostal v roku 2004, do juhozápadného Francúzska, pravdepodobne so zásielkou tovaru z juhovýchodnej Ázie. Od tej doby sa spontánne šíri Európou najmä severovýchodným smerom.