V obci Domaniža spustili pilotný projekt separovania použitých plienok

Domaniža 15. februára (TASR) – V obci Domaniža v Považskobystrickom okrese spustili od januára pilotný projekt separovaného zberu použitých plienok. TASR o tom informoval starosta obce František Matušík.



Separovaniu sa v Domaniži podľa neho intenzívnejšie venujú najmä posledné štyri roky. Obyvatelia, ktorí sa zapojili do separovania, majú poplatok za odvoz komunálneho odpadu nižší o viac ako tretinu.



"Použité plienky tvoria až 2,5 percenta z celkového množstva vyprodukovaného odpadu. Ak sa plienky neseparovali, znevýhodňovalo to rodiny s malými deťmi a rodiny s imobilnými seniormi," uviedol starosta.



Od začiatku roka sa do systému separovania plienok nahlásilo v Domaniži 42 rodín, z toho je osem rodín s imobilnými seniormi a ostatné sú rodiny s malými deťmi. Obec chce zistiť, aké množstvo z celkového odpadu v obci tvoria plienky a následne rozhodne o spôsobe jeho likvidácie. Predbežné informácie za prvý mesiac naznačujú, že 120-litrové vrece naplní rodina s malými deťmi za mesiac, rodina s imobilným seniorom za dva týždne.



"Každá domácnosť, ktorá o zber plienok prejavila záujem, dostala igelitové vrecia a QR kód. Vrece s plienkami musia obyvatelia vyviezť na zberný dvor, kde sa zváži. Ten je otvorený dvakrát do týždňa. Na konci roka budeme presne vedieť, koľko plienok domácnosti odovzdali. Na rade je ale teraz štát, ktorý by mal povedať, kde vyseparované plienky skončia," zdôraznil Matušík s tým, že Domaniža je prvou samosprávou na Slovensku, ktorá separovanie plienok spustila.