V obci Drienovec si za starostu zvolili G. Gavalléra

Drienovec 5. októbra (TASR) – Novým starostom v obci Drienovec v okrese Košice-okolie sa stane Gabriel Gavallér (KDH). V sobotňajších (3. 10.) doplňovacích voľbách získal 324 hlasov.



Ďalší kandidáti skončili v poradí Peter Rédvai (nezávislý) - 191 hlasov, Július Máťáš (ĽSNS) - 152 a Ernest Spielmann (Smer-SD) - 122 hlasov. Podľa informácie z Okresného úradu Košice-okolie dosiahla volebná účasť v obci 48,73 percenta.



V obci Ladmovce v okrese Trebišov vo voľbách starostu zvíťazil Attila Pásztor (nezávislý) so ziskom 108 hlasov. Druhá v poradí bola Alžbeta Szabová (SMK) so 71 hlasmi. Ako informoval obecný úrad, voliť prišlo 68,77 percenta voličov. Predchádzajúci starosta Michal Magura (nezávislý) vlani v decembri zomrel.



V obci Harichovce v okrese Spišská Nová Ves bude novým starostom Lubomír Belej (nezávislý), hlasovalo zaňho 384 voličov. Na druhom mieste s počtom 151 hlasov skončil Jozef Štofko (nezávislý), ďalší kandidát Dušan Rerko (nezávislý) získal 69 hlasov a Roman Hrušovský (SNS) 66. Účasť vo voľbách bola na úrovni 45 percent.



V obci Beša v okrese Michalovce zvíťazil Attila Zsiro (nezávislý), ktorému dalo svoj hlas 83 občanov. Zapisovateľka okresnej volebnej komisie Danica Džačková potvrdila, že volebná účasť bola 74-percentná. Okrem Zsiru kandidovali na post starostu ďalší dvaja kandidáti.



Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy sa v sobotu konali v 48 obciach na Slovensku, z toho nových starostov si v Košickom kraji zvolili aj obce Tašuľa (okres Sobrance), Kaluža, Zemplínska Široká (obe okres Michalovce) a košická mestská časť Poľov.