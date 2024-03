V obci Ďurkov sa stratil trojročný chlapec, pátra po ňom polícia

Ďurkov 8. marca (TASR) - Trojročný chlapec sa stratil v obci Ďurkov v okrese Košice-okolie. Nezvestný je od stredy (6. 3.) a do pátrania, ktoré pokračuje, sa zapojili okrem polície a hasičov aj miestni obyvatelia a ďalší dobrovoľníci. Informovali o tom polícia a pátracie tímy.



"Prepátrané bolo nielen blízke okolie či miesta možného výskytu maloletej osoby, ale aj blízky lesný porast, avšak aj napriek snahe všetkých zúčastnených sa doposiaľ nezvestné maloleté dieťa nájsť nepodarilo," uviedla v piatok pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Oznámenie o nezvestnosti dieťaťa prijala polícia v stredu popoludní na tiesňovej linke 158. "Policajti po nezvestnej maloletej osobe začali okamžite pátrať, do pátrania sa okrem policajtov z priľahlých obvodných oddelení zapojil aj psovod so služobným psom, záchranári so štvorkolkami, príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), dobrovoľní hasiči z okolitých dedín. Súčinnosť poskytoval aj vrtuľník Ministerstva vnútra SR, do pátrania sa zapojili aj študenti Strednej odbornej školy Policajného zboru v Košiciach," priblížila hovorkyňa.



Podľa pátracieho tímu sa pri akcii využili aj drony s termokamerou. Pátranie pokračuje.