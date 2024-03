V obci Hradisko na Spiši je len 78 oprávnených voličov

Hradisko 23. marca (TASR) - V malej dedinke Hradisko neďaleko Kežmarku majú len takmer 100 obyvateľov, voliť chodia väčšinou skoro ráno alebo podvečer. Predsedníčka tamojšej volebnej komisie Antónia Semaňáková to zdôvodnila tým, že viacerí obyvatelia trávia deň na svojich gazdovstvách.



"Obec Hradisko je malá rázovitá obec, ktorá má len 78 zapísaných voličov, väčšinou tu žijú starší ľudia. Je tu taký vidiecky ruch, veľa ľudí je cez deň na záhrade alebo s traktormi na pozemkoch, slnečné počasie ich teraz cez deň láka skôr k tomu poľnohospodárstvu alebo na výlety," uviedla Semaňáková. Vydali len päť voličských preukazov, je podľa nej predpoklad, že volebná účasť prekoná hranicu 50 percent. Dopoludnia prišlo približne 20 voličov. "Ľudia sú tu zodpovední, aj keď obec je menšia, uvedomujú si túto svoju povinnosť," skonštatovala predsedníčka. Občas sa v obci objavia aj voliči s preukazmi, vlani to bolo napríklad niekoľko svadobčanov.



Medzi voličmi, ktorí miestnosť navštívili popoludní, bola aj jedna z najstarších miestnych obyvateliek, 82-ročná Terézia Bonková. Voliť chodí vždy a zdôraznila, že v tomto by staršiu generáciu mali nasledovať aj mladí voliči. "Pozerala som televíznu debatu, keď tam boli všetci a som aj podľa toho vedela, koho mám voliť," uviedla.



Prvýkrát prišla voliť prezidenta aj 18-ročná Lenka Poľanovská. "Vyberala som si na základe preferencií, ale aj podľa sympatií a toho, čo ten človek v živote už dokázal. Mám záujem o voľby, pretože si myslím, že to má zmysel a každý by mal ísť voliť. Úplne tomu neverím, že zvíťazí kandidát, ktorého som volila, ale aj napriek tomu by som svoj názor nezmenila," skonštatovala.



Obec Hradisko sa nachádza v Kežmarskom okrese, v západnej časti Levočských vrchov v nadmorskej výške 830 metrov, v úzkej doline Tvarožnianskeho potoka. Aktuálne má takmer 100 obyvateľov.