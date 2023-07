V obci Hrnčiarska Ves postavili od začiatku roka park a parkovisko

Hrnčiarska Ves 12. júla (TASR) - Obec Hrnčiarska Ves v okrese Poltár ukončila nedávno dva projekty, ktoré by mali zlepšiť život tamojších obyvateľov, ako aj návštevníkov obce. V centre dediny zrealizovali stavbu oddychovo-kultúrneho parku a na okraji dediny v smere na Hrachovo vybudovali parkovisko pre 17 áut.



Ako TASR povedal starosta Ján Melicher, na projekt parkoviska získali takmer 100.000 eur z eurofondov. "Celá stavba vrátane päťpercentného spolufinancovania nás vyšla na 102.640 eur," uviedol. Cieľom bolo zlepšenie dostupnosti obce a jej prepojenie s okolitými mestami a obcami.



Stavbu oddychovo-kultúrneho parku na priestranstve oproti obecnému úradu podporila Miestna akčná skupina (MAS) Malohont sumou 40.000 eur. Cieľom tohto projektu bolo zvýšenie kvality života obyvateľov, modernizácia miestnej infraštruktúry a zlepšenie vzhľadu obce.



V Hrnčiarskej Vsi len vlani ukončila pomerne rozsiahlu rekonštrukciu miestnych komunikácií. Na práce spojené s ich opravou a asfaltovaním získali 200.000 eur z eurofondov. "V správe máme zhruba desať kilometrov ciest. Najdlhšie smerujú do vzdialenejších miestnych častí Maštinec a Pondelok," pripomenul Melicher.



Obec ešte v roku 2021 obnovila aj prístrešky ponad dva z troch minerálnych prameňov, ktoré sú voľne prístupné verejnosti v miestnej časti Maštinec. Tam sa nachádza aj súkromná plnička minerálnej vody, ktorá však už niekoľko rokov nefunguje. "V roku 2021 sme zrealizovali aj vstupy do cintorínov v častiach Maštinec a Pondelok," doplnil starosta.



Dedina s asi 950 obyvateľmi sa ešte v dohľadnej dobe chce zapojiť do výzvy, ktorá jej umožní získať prostriedky na zdvojnásobenie kapacity obecného vodovodu, keďže značnú časť pitnej vody získava stále z cudzích rezervoárov.