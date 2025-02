V obci Hronské Kľačany vznikne denný stacionár s kapacitou 12 miest

Hronské Kľačany 10. februára (TASR) - Obec Hronské Kľačany v okrese Levice pripravuje výstavbu tamojšieho denného stacionára. Víťazom verejného obstarávania na výstavbu zariadenia je Atiz&Co Zlaté Moravce s ponúknutou cenou 595.000 eur. Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania.



Do súťaže sa zapojili tri spoločnosti. Zhotoviteľ sa zaviazal zrealizovať výstavbu do 18 mesiacov odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska.



Výstavba denného stacionára bude financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. Prostriedky z dotácie budú použité na samotnú stavbu a materiálno-technické vybavenie budovy sociálneho zariadenia. Projekt zahŕňa aj preplatenie nákladov na projektovú dokumentáciu.



Obec očakáva, že zariadenie zabezpečí starostlivosť pre ľudí, ktorým nemôžu poskytnúť odbornú starostlivosť ekonomicky aktívni príslušníci rodiny. Denný stacionár s kapacitou 12 miest bude určený pre seniorov, ktorí chcú zostať žiť vo svojom domácom prostredí, ale zároveň potrebujú dennú podporu, spoločenské aktivity a odbornú starostlivosť.