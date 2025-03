V obci Hronský Beňadik vybudujú nový zberný dvor

Hronský Beňadik 28. marca (TASR) - Obyvatelia Hronského Beňadika by už na jeseň tohto roka mali mať k dispozícii nový zberný dvor. Ten obec vybuduje v areáli bývalého roľníckeho družstva vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške takmer 225.000 eur z Programu Slovensko.



„Naša obec sa skladá aj z časti Psiare, kataster máme dosť roztiahnutý a odpadu je veľa. Preto sme sa zapojili do tejto výzvy,“ poznamenal v tejto súvislosti starosta Imrich Rajčok s tým, že vďaka novému zbernému dvoru by malo byť nakladanie s odpadmi v obci efektívnejšie a jednoduchšie.



Na to je podľa jeho slov potrebný nielen samotný zberný dvor, ale aj vhodná technika, ktorá uľahčí údržbu. Projekt je preto rozdelený na dve časti, prvú tvorí stavebná časť, druhú nákup strojného vybavenia.



„Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na strojnú časť, na stavebné práce už máme obstarávanie ukončené,“ priblížil Rajčok s tým, že s prácami by chceli začať v mesiacoch máj - jún, aby stihli zberný dvor na jeseň otvoriť.