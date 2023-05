V obci Hucín chcú vybudovať hydinovú farmu pre vyše 300.000 kurčiat

Hucín 9. mája (TASR) - V obci Hucín v okrese Revúca chce investor vybudovať farmu pre 300.000 až 400.000 kusov hydiny. Ročne by tu mohli chovať vyše dva milióny kurčiat, predpokladané náklady predstavujú osem miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru spoločnosti P M, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



"Účelom navrhovanej činnosti je vybudovať novú farmu s priemyselným chovom zameranom na výkrm hydinových brojlerov. Množstvo jatočnej hydiny sa realizáciou predkladaného projektu očakáva na úrovni 4200 až 5000 ton za rok," uvádza sa v zámere. Chov plemena vyšľachteného pre čo najväčšiu a najrýchlejšiu produkciu mäsa má podľa navrhovateľa prispieť k zvýšeniu sebestačnosti výroby hydinového mäsa na Slovensku.



Investor chce novú hydinovú farmu vybudovať v areáli hospodárskeho strediska Hucín, ktoré sa nachádza mimo sídelného územia obce. V zámere počíta s výstavbou štyroch nových hál i rekonštrukciou štyroch už existujúcich objektov. "Všetky výrobné objekty budú vybavené vnútornými prevádzkovými súbormi kŕmenia, napájania, elektrorozvodmi, vzduchotechniky a vykurovania," priblížila spoločnosť s tým, že v projekte počíta aj s rozšírením vodovodnej sústavy pre zabezpečenie vody pre pitie zvierat či čistenie hál.



Na hydinovej farme plánujú kurčatá v chovateľských halách ustajniť voľne na hlbokej podstielke. "Celkový jednorazový zástav chovu brojlerov predstavuje 300.000 až 400.000 kusov, pričom sa predpokladá šesť turnusov chovu v každej hale, to jest sumárne 1.800.000 až 2.400.000 kusov brojlerov ročne," stojí v zámere.



Celkové náklady na vybudovanie hydinovej farmy v Hucíne investor odhadol na približne osem miliónov eur, v prevádzke plánuje zamestnať ôsmich ľudí. Začiatok výstavby závisí od ukončenia procesu EIA a získania príslušných povolení, dĺžka výstavby je odhadovaná na 24 mesiacov.