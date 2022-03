V prihraničnej obci Inovce prichýlili aj 20-dňové ukrajinské bábätko

Inovce 7. marca (TASR) – Do prihraničnej obce Inovce v Sobraneckom okrese prišlo v nedeľu (6. 3.) ďalších 11 ukrajinských utečencov. V ten istý deň ich 15 odišlo do iných zariadení, prípadne k známym a rodinným príslušníkom do ďalších častí Európy. Pre TASR to uviedol miestny farár pravoslávnej cirkvi Pavol Novák s tým, že ubytovanie poskytli aj dobrovoľníkom, ktorí sa snažia utečencom pomáhať. "Najmladšie medzi utečencami sme doteraz mali len 20-dňové bábätko," upozornil.



V obci sa nachádza zariadenie školy v prírode, ktoré patrí pod Košický samosprávny kraj. Dokážu tam poskytnúť azyl dohromady približne 50 ľuďom. "Od začiatku minulého týždňa sme naskladňovali a odovzdávali humanitárnu pomoc pre Ukrajincov. Ľudia, ktorým sme poskytli strechu nad hlavou, sa väčšinou presúvajú inde, sme pre nich takou prestupnou stanicou. Je tu napríklad mamička so synom, pre ktorú má prísť manžel. Mám tu ale aj rodinu, ktorá u nás asi zostane dlhšie, pretože nemajú kam ísť a majú zdravotne postihnutého syna," priblížil situáciu Novák.



Prichádzajú k nim ľudia z rôznych kútov Ukrajiny, z Ivanofrankovskej oblasti, priamo z Charkova či z okolia Kyjeva. Sú podľa farára veľmi unavení, vystresovaní a vystrašení, mnohí netušia, čo s nimi bude, a či sa budú mať kam vrátiť. "Napríklad jedna rodina s nami pozerala, ako vyzerajú boje v Charkove. Pani Táňa mi ukazovala fotku, kde je odfotená ich bytovka. Tá je už teraz celá rozstrieľaná. Keď to videla, veľmi sa rozplakala. Snažíme sa im dať taký pocit istoty, bezpečia, rozoberáme s nimi situáciu na Ukrajine, a ak sa dá, aj sa zasmejeme," doplnil farár.



Okrem ubytovania im poskytli stravu, ľudia priniesli aj ďalšie vybavenie potrebné pre prežitie. Našiel sa tiež podnikateľ z Michaloviec, ktorý im nosí obedy, utečencom po výzve v kostole upiekli a navarili aj miestne ženy. Hoci momentálne situáciu zvládajú, Novák sa obáva toho, čo bude, keď bude utekajúcich Ukrajincov viac. "Ide nám hlavne o stravu, bude náročnejšie sa postarať povedzme o 50 ľudí. Privítal by som v tomto smere riadnu pomoc od štátu, myslím si, že aj komunikácia s charitatívnymi organizáciami na hranici by mohla byť lepšia. Sme ale v novej situácii, snažíme sa všetko riešiť za pochodu. Uvidíme, ako to bude, ja verím, že všetko dopadne dobre a čoskoro to skončí," uzavrel.