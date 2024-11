V obci Janova Lehota chcú postaviť ďalšie dva bytové domy

Janova Lehota 7. novembra (TASR) - V Janovej Lehote v okrese Žiar nad Hronom plánujú výstavbu ďalších dvoch bytových domov. Dôvodom je pretrvávajúci záujem o tento typ bývania. "Máme veľký záujem, nie je jedno zastupiteľstvo, aby sme nebrali na vedomie žiadosti," uviedla pre TASR starostka Božena Kováčová.



Nové bytové domy s tridsiatkou bytov by mali byť situované na začiatku obce, v blízkosti už existujúcich bytových domov, ktoré postavili pred niekoľkými rokmi. Výstavbu by chcela tunajšia samospráva financovať prostredníctvom štátneho fondu rozvoja bývania. Témou sa podľa Kováčovej budú obecní poslanci zaoberať na najbližšom zastupiteľstve.



"V poslednom čase si veľmi kupujú rodinné domy a tým sa premiešava obyvateľstvo, prichádza veľa ľudí z Handlovej, Žiaru nad Hronom, či Banskej Bystrice," poznamenala Kováčová. Aj keď má obec v súčasnosti 1005 obyvateľov a relatívne mladé obyvateľstvo, trápi ju úbytok žiakov v základnej škole, ktorú aktuálne navštevuje okolo 110 detí. Kapacita materskej školy je naplnená, aktuálne má dve triedy.



"Predstavovali sme si, že keď nám sem prídu rodiny, tak deti dajú do materskej a základnej školy, no nie vždy to tak je. Ak prídu rodiny so školopovinnými deťmi, tak sem deti do školy už nedávajú," hovorí o skúsenostiach z posledných rokov starostka.



Klesajúci počet žiakov si vysvetľuje širokým výberom škôl v okolí, ale aj menšou ponukou mimoškolských aktivít. V obci kedysi pôsobilo elokované pracovisko súkromnej základnej školy, dnes musia tunajší školáci za umeleckým vzdelaním dochádzať do okolitých miest.