V obci Kľak zmodernizovali ubytovacie zariadenie
Autor TASR
Kľak 11. mája (TASR) - V obci Kľak v okrese Žarnovica zmodernizovali vnútorné vybavenie obecného ubytovacieho zariadenia. Obec tak reagovala na záujem turistov o túto lokalitu, ktorá ponúka okrem siete turistických a cyklistických trás aj historickú stopu spojenú s udalosťami druhej svetovej vojny. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.
Starosta Ľuboš Haring priblížil, že ubytovacie zariadenie nachádzajúce sa v miestnom kultúrnom dome ponúka 16 lôžok. Vybudované bolo ešte v roku 1963, pričom obec ho prevádzkuje od roku 1968. „Som veľmi rád, že sme sa spoločne s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Región Gron zhodli na tom, že obecné ubytovacie zariadenie potrebuje úpravy na to, aby od nás návštevníci neodchádzali sklamaní,“ poznamenal Haring.
V rámci projektu podľa jeho slov zlepšili technický stav a celkový vzhľad ubytovne. „Vymenili sme interiérové dvere, vymaľovali vnútorné priestory a doplnili sme vybavenie izieb,“ priblížil starosta. Projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), n. o. prostredníctvom členského príspevku v OOCR Región Gron vo výške takmer 9500 eur. Obec Kľak sa na projekte podieľala spolufinancovaním vo výške desať percent z celkových nákladov.
Podpredseda BBSK pre regionálny rozvoj a cestovný ruch Ján Beljak v tejto súvislosti uviedol, že prostredníctvom schémy pomoci Rozvojovej agentúry BBSK od roku 2018 podporili už viac ako 240 projektov v celkovej sume takmer 2,5 milióna eur.
„Podporené projekty sú rôzne, ale vždy reflektujú charakter a potreby lokality. Obec Kľak vyhľadáva stále viac a viac návštevníkov, preto investícia do modernizácie obecného ubytovacieho zariadenia bola potrebná, aby návštevník dostal komplexný, ideálne viacdňový zážitok, ktorý pozostáva z aktívneho vyžitia napríklad na cyklotúre, od spoznávania histórie až po pohodlie v ubytovacom zariadení,“ podotkol Beljak.
