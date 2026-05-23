< sekcia Regióny
V obci Kokošovce otvorili nové odpočívadlo Vláčik na Cykloželezničke
Cykloželeznička Prešov - Sigord vznikla na telese bývalej lesnej železnice, ktorá v minulosti slúžila na zvážanie dreva zo Slanských vrchov.
Autor TASR
Kokošovce 23. mája (TASR) - Na cyklotrase Cykloželezničky medzi Prešovom a Sigordom pribudlo v obci Kokošovce nové odpočívadlo pre cyklistov. Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Prešov Region ho pripravila v spolupráci s obcou a slávnostne ho otvorili počas sobotnej cyklojazdy.
Nový oddychový prvok s názvom Vláčik tvorí drevený vláčik, ktorý odkazuje na históriu bývalej úzkokoľajnej lesnej železnice vedúcej údolím Delne a Sigordu. Súčasťou odpočívadla je aj stojan na bicykle a informačná tabuľa s mapou okolitých atrakcií, turistických cieľov a cyklotrás. „Chceli sme vytvoriť miesto, kde si môžu cyklisti oddýchnuť, stretnúť sa a zároveň sa dozvedieť viac o lokalite, ktorou prechádzajú. Motív vláčika prirodzene odkazuje na lesnú železnicu, ktorá bola kedysi dôležitou súčasťou života v tejto oblasti,“ uviedol riaditeľ KOCR Prešov Region Martin Janoško.
Cykloželeznička Prešov - Sigord vznikla na telese bývalej lesnej železnice, ktorá v minulosti slúžila na zvážanie dreva zo Slanských vrchov. Dnes patrí medzi obľúbené rekreačné cyklotrasy v regióne a prepája Prešov s rekreačnou oblasťou Sigord. KOCR Prešov Region uviedla, že v minulom roku zabezpečila značenie približne 700 kilometrov cyklotrás v Prešovskom kraji vrátane 30-kilometrového úseku Slanskej magistrály z Prešova po Červenicu. Organizácia plánuje pokračovať v rozvoji cyklistickej infraštruktúry aj v tomto roku, keď chce obnoviť značenie na viac ako 600 kilometroch cyklotrás v kraji. Nové značenie pribudne napríklad na úsekoch Sigord, chaty - Hanušovské sedlo - Sad Pusté Pole, Križovatka Dubník - Zámutov či na Okruhu okolo opálových baní.
Nový oddychový prvok s názvom Vláčik tvorí drevený vláčik, ktorý odkazuje na históriu bývalej úzkokoľajnej lesnej železnice vedúcej údolím Delne a Sigordu. Súčasťou odpočívadla je aj stojan na bicykle a informačná tabuľa s mapou okolitých atrakcií, turistických cieľov a cyklotrás. „Chceli sme vytvoriť miesto, kde si môžu cyklisti oddýchnuť, stretnúť sa a zároveň sa dozvedieť viac o lokalite, ktorou prechádzajú. Motív vláčika prirodzene odkazuje na lesnú železnicu, ktorá bola kedysi dôležitou súčasťou života v tejto oblasti,“ uviedol riaditeľ KOCR Prešov Region Martin Janoško.
Cykloželeznička Prešov - Sigord vznikla na telese bývalej lesnej železnice, ktorá v minulosti slúžila na zvážanie dreva zo Slanských vrchov. Dnes patrí medzi obľúbené rekreačné cyklotrasy v regióne a prepája Prešov s rekreačnou oblasťou Sigord. KOCR Prešov Region uviedla, že v minulom roku zabezpečila značenie približne 700 kilometrov cyklotrás v Prešovskom kraji vrátane 30-kilometrového úseku Slanskej magistrály z Prešova po Červenicu. Organizácia plánuje pokračovať v rozvoji cyklistickej infraštruktúry aj v tomto roku, keď chce obnoviť značenie na viac ako 600 kilometroch cyklotrás v kraji. Nové značenie pribudne napríklad na úsekoch Sigord, chaty - Hanušovské sedlo - Sad Pusté Pole, Križovatka Dubník - Zámutov či na Okruhu okolo opálových baní.