Pondelok 27. apríl 2026
V obci Kolačkov horí viacero objektov, zasahujú tam hasiči

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
,aktualizované 
Kolačkov 27. apríla (TASR) - V obci Kolačkov v okrese Stará Ľubovňa horí niekoľko objektov. Na mieste zasahujú hasiči z viacerých staníc. TASR o tom informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.

Požiar bol nahlásený krátko po 17.00 h. Aktuálne sa ho snaží zlikvidovať 16 príslušníkov s deviatimi kusmi techniky zo staníc Stará Ľubovňa, Kežmarok, Ľubotín, Prešov a Lipany. Operačný dôstojník KR HaZZ pre TASR spresnil, že ide o štyri objekty s drevenou konštrukciou, ktoré sa nachádzajú za rodinnými domami. Zranené osoby hasičom zatiaľ hlásené neboli. Oheň sa ešte podľa operačného dôstojníka nepodarilo dostať pod kontrolu, avšak nerozšíril sa na blízke rodinné domy.
.

TÝŽDENNÍK: Nevedia o čom hovoria

M. Šutaj Eštok vylúčil politický motív napadnutia J. Ferenčáka

OTESTUJTE SA: Spomeňte si na svoje detstvo

VIDEO: STREĽBA V NEMOCNICI: Zahynul policajt, ďalší je zranený