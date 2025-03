V obci Koromľa vybudujú vyhliadkovú vežu, hotová bude v júni

Koromľa 30. marca (TASR) - Obec Koromľa v okrese Sobrance pripravuje výstavbu novej vyhliadkovej veže. Veža bude mať výšku 15 metrov nad terénom, postavia ju severne nad obcou. Ako pre TASR uviedla starostka obce Silvia Žeňuchová, aktuálne čakajú na priaznivé počasie, aby začali stavať.



„Očakávame, že výstavba bude začatá čoskoro a do konca júna by mala byť vyhliadková veža dokončená a oficiálne sprístupnená verejnosti,“ povedala starostka.



Vyhliadková veža bude v blízkosti už existujúcej krížovej cesty v obci. „Naša krížová cesta je ukončená sopečnou lávou, ktorá pravdepodobne pochádza zo sopečného vrchu Vihorlatských vrchov. Na tom lávovom podklade by mala stáť vyhliadková veža,“ doplnila Žeňuchová.



Zámerom projektu je rozšíriť turistickú ponuku v okrese Sobrance a zvýšiť atraktivitu obce. Návštevníci z veže budú môcť pozorovať panorámu od východnej až po západnú časť obce, s výhľadom na okolité nížiny. „Z veže bude možno vidieť aj hranice s Maďarskom a zrejme aj Ukrajinu a mesto Užhorod,“ dodala starostka.



Na projekt vyhliadkovej veže Baňa získala obec nenávratný finančný príspevok vo výške 49.999,98 eura.