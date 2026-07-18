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V obci Korytárky sa opäť zišli fujaristi z celého Slovenska
V nedeľu (19. 7.) predpoludním pokračuje program svätou omšou v Kostole Panny Márie Karmelskej v Korytárkach. Súčasťou budú hudobno-spevácky program i fujaristi z Podpoľania.
Autor TASR
Korytárky 18. júla (TASR) - Fujaristov z celého Slovenska a ďalších účinkujúcich, členov folklórnych súborov a skupín majú možnosť uvidieť v sobotu návštevníci Korytárok v Detvianskom okrese. Organizujú tam 28. ročník celoslovenskej prehliadky fujaristov. TASR o tom za usporiadateľov informovala Magdaléna Malatincová.
Spresnila, že na akcii je v sobotu pod Poľanou približne 30 fujaristov, ktorí prišli z celého Slovenska. Pricestovali však aj hostia z Ameriky i Dolnej zeme. Galavečer sa začne o 19.00 h, venujú ho Ľubomírovi Tatarkovi. Vystúpia fujaristi i folklórny súbor z Banskej Bystrice. Prehliadku v korytárskom amfiteátri otvoril v sobotu popoludní scénický program s názvom Zaviate spod Poľany do sveta. Predstavili sa v ňom fujaristi z Podpoľania, z ďalších regiónov Slovenska i detské folklórne zoskupenie. V ďalšom predstavení s názvom Spevy z truhlice dostávajú priestor ľudová hudba i spevácki jednotlivci.
Súčasťou prehliadky sú počas dňa sprievodné podujatia, jedným z nich bolo slávnostné zasadnutie spolku fujaristov. Organizátori pripravili aj tvorivé dielne pre deti a školu hry na fujaru. V okolí kultúrneho domu môžu návštevníci spoznávať tradície Slovákov zo srbskej Starej Pazovy. Návštevníci si budú môcť pozrieť aj výstavu črpákov z Podpoľania, večer sa v korytárskom penzióne začne ľudová zábava.
V nedeľu (19. 7.) predpoludním pokračuje program svätou omšou v Kostole Panny Márie Karmelskej v Korytárkach. Súčasťou budú hudobno-spevácky program i fujaristi z Podpoľania.
Podujatie vzniklo koncom 90. rokov uplynulého storočia na počesť nestora detvianskych fujaristov Jozefa Rybára. Prehliadku organizujú folklórne občianske združenie Javorie, Spolok fujarášov a obec Korytárky.
Spresnila, že na akcii je v sobotu pod Poľanou približne 30 fujaristov, ktorí prišli z celého Slovenska. Pricestovali však aj hostia z Ameriky i Dolnej zeme. Galavečer sa začne o 19.00 h, venujú ho Ľubomírovi Tatarkovi. Vystúpia fujaristi i folklórny súbor z Banskej Bystrice. Prehliadku v korytárskom amfiteátri otvoril v sobotu popoludní scénický program s názvom Zaviate spod Poľany do sveta. Predstavili sa v ňom fujaristi z Podpoľania, z ďalších regiónov Slovenska i detské folklórne zoskupenie. V ďalšom predstavení s názvom Spevy z truhlice dostávajú priestor ľudová hudba i spevácki jednotlivci.
Súčasťou prehliadky sú počas dňa sprievodné podujatia, jedným z nich bolo slávnostné zasadnutie spolku fujaristov. Organizátori pripravili aj tvorivé dielne pre deti a školu hry na fujaru. V okolí kultúrneho domu môžu návštevníci spoznávať tradície Slovákov zo srbskej Starej Pazovy. Návštevníci si budú môcť pozrieť aj výstavu črpákov z Podpoľania, večer sa v korytárskom penzióne začne ľudová zábava.
V nedeľu (19. 7.) predpoludním pokračuje program svätou omšou v Kostole Panny Márie Karmelskej v Korytárkach. Súčasťou budú hudobno-spevácky program i fujaristi z Podpoľania.
Podujatie vzniklo koncom 90. rokov uplynulého storočia na počesť nestora detvianskych fujaristov Jozefa Rybára. Prehliadku organizujú folklórne občianske združenie Javorie, Spolok fujarášov a obec Korytárky.