V obci Košeca zlomili rekord SR v tvorbe najväčšieho adventného venca

Košeca 27. novembra (TASR) – Slovenský rekord v tvorbe čo najväčšieho adventného venca zlomili v nedeľu v obci Košeca, okres Ilava. Veniec, ktorý tamojší obyvatelia vytvorili, má priemer 36 metrov a 20 centimetrov. Potvrdil to zástupca Slovenskej knihy rekordov Igor Svítok.



Akciu nazvali Adventný amfiteáter. Na okrúhlom obvodovom múre amfiteátra vytvorili súvislú vrstvu čačiny s vianočnými ozdobami a umiestnili tam štyri sviečky. Prvú z nich zapálili v nedeľu. "Doterajším držiteľom rekordu bola obec Miloslavov, vlani tam pripravili adventný veniec o priemere 17,85 metrov," priblížil Svítok.



Starosta Košece Radomír Brtáň dodal, že veniec tvorili 14 dní a pomáhali pri tom miestni obyvatelia. "Sú na ňom stovky ozdôb, každý, kto mohol, niečo doniesol. Sviečky na venci dosahujú výšku 1,5 metra a krásne ho dopĺňajú," uviedol.



História rekordov adventných vencov sa podľa Svítoka začala písať v roku 2006. Vo Svätom Jure mal veniec priemer osem metrov a dosahoval do výšky štyri metre. V Ilave ten istý rok urobili veniec, ktorý mal priemer 12,3 metra, bol však inštalovaný na zemi. "Vtedy Ilavčanom ušiel o chlp aj zápis do Guinnessovej knihy svetových rekordov," poznamenal.