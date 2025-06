V obci Kráľov Brod vzniklo nové zariadenie pre seniorov

Kráľov Brod/Kútniky 26. júna (TASR) - V obciach Kráľov Brod a Kútniky v okrese Dunajská Streda vznikli dve nové zariadenia komunitného typu pre seniorov. Vo štvrtok boli oficiálne odovzdané do užívania za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša a ministra zdravotníctva Kamila Šaška (obaja Hlas-SD).



Nezisková organizácia Nocturnus Trstice dostala na ich výstavbu nenávratnú finančnú pomoc vo výške 1.337.043 eur z plánu obnovy. Poskytovateľom dotácie bolo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, informoval František Juhos z neziskovej organizácie.



Každé zo zariadení má kapacitu 12 klientov. Určené je pre seniorov, ktorí budú môcť v zariadení využívať všetky služby súvisiace so sociálnou starostlivosťou od stravovania až po lekársku starostlivosť. Prví klienti nastúpia do zariadenia od septembra tohto roka. „Predpokladáme, že od začiatku budeme mať zariadenia plne obsadené, už dnes máme prvé prihlášky. Záujem o tento typ zariadení rodinného typu sa zvyšuje, rapídny nárast sme zaznamenali najmä v období po covidovej pandémii,“ skonštatoval Juhos.