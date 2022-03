V obci Krčava vzniká stanovište pre ukrajinských utečencov

Krčava 22. marca (TASR) – S cieľom odbremeniť hraničný priechod Vyšné Nemecké od náporu vozidiel čakajúcich na príbuzných z radov vojnových utečencov z Ukrajiny vzniká v neďalekej obci Krčava v okrese Sobrance záchytné stanovište. Do prevádzky by malo byť uvedené v utorok okolo obeda, potvrdila pre TASR hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Agnesa Kopernická.



"Je to zberné miesto pre osoby, pre ktoré si prídu príbuzní alebo známi. Utečenci budú na toto stanovište prevážaní," ozrejmila.



Stanovište pozostáva z veľkokapacitného vyhrievaného stanu, čakajúci utečenci tu budú mať k dispozícii aj sociálne zariadenia či občerstvenie.