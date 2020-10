V obci Kurov už otestovali viac ako dve tretiny z 572 ľudí

Kurov 24. októbra (TASR) – Viac ako dve tretiny ľudí starších ako desať rokov otestovali zatiaľ v obci Kurov v Bardejovskom okrese na ochorenie COVID-19. Ako pre TASR uviedla starostka obce Mária Špirková, je možné, že nebude dosť testov.



"Začali sme o 8.00 h a oproti včerajšku je to výrazne a oveľa lepšie. Dnes prišli ďalší štyria zdravotníci, takže ich je päť, ide to plynule, ľudia nestoja v dlhých radoch, materiálu zatiaľ máme dosť," povedala Špirková.



V piatok (23. 10.) bolo podľa jej slov otestovaných 237 ľudí, dnes viac ako 160 z celkového počtu 572 ľudí starších ako desať rokov.



"Veľa ľudí je v robote mimo okresu, ale chodia k nám na testovanie aj občania z iných obcí a miest. Asi bude treba ešte testy, ale to je v kompetencii príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorí podľa potreby zabezpečujú materiál," dodala starostka obce.