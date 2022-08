V obci Lenartov otvoria náučný bylinkový chodník Andreja Hrabčáka

Lenartov 30. augusta (TASR) - Náučný bylinkový chodník sprístupnia vo štvrtok (1. 9.) o 10.00 h v obci Lenartov v okrese Bardejov. Ako pre TASR uviedol predseda Občianskeho združenia (OZ) Kráľova studňa Marián Dudra, bude venovaný bylinkárovi Andrejovi Hrabčákovi, ktorý žil v obci v rokoch 1902 až 1983.



"Chodník lemuje celkovo osem informačných tabúľ. Jedna je úvodná, nachádza sa v strede obce pri požiarnej zbrojnici. Po zelenej turistickej značke je osadených až na Kráľovú studňu sedem tabúľ. Na každej z nich sú štyri bylinky, ktoré presne popísal Dionýz Dugas zo Sabinova. Je to spoluautor celej myšlienky. Oslovil som ho, či by mi pomohol s náučným chodníkom, keďže je vášnivý celoživotný bylinkár, uznávaný fotograf a cestovateľ," uviedol Dudra.



Hrabčák, ktorému je chodník venovaný, bol uznávaným bylinkárom. "Ako každý lepší gazda odoberal i on najrôznejšie kalendáre, ktoré obsahovali množstvo liečivých rastlín. O liečivých účinkoch rastlín sa presvedčil sám, keď ako mladý vážne ochorel a pomocou byliniek sa vyliečil. To u neho vyvolalo intenzívnejší záujem o štúdium a zber byliniek a rastlín. V priebehu niekoľkých rokov sa stal vyhľadávaným liečiteľom v širokom okolí," doplnil Dudra.



V sezóne si budú môcť ľudia popri tabuliach nazbierať bylinky, ktoré sú na nich zobrazené. Rovnako je na každej tabuli QR kód. Po jeho nasnímaní sa ľudia dozvedia rôzne recepty z byliniek. Projekt podporila Komunitná nadácia Veľký Šariš.



Chodník je dlhý približne štyri a pol kilometra a končí sa na Kráľovej studni, mieste nad obcou. Je známe tým, že sa tam v roku 1471 stretli vtedajší uhorský kráľ Matej Korvín s poľským kráľom Kažimírom IV. Jagellonskym a jeho synom svätým Kažimírom, ktorý je dodnes patrónom Poľska.