< sekcia Regióny
V obci Liptovská Teplička vyzbierali viac ako 13.800 použitých batérií
Autor TASR
Liptovská Teplička 22. apríla (TASR) - V obci Liptovská Teplička v okrese Poprad miestni obyvatelia spoločne vyzbierali viac ako 13.800 použitých batérií. Koordinátorka environmentálnej výchovy na tamojšej základnej škole a autorka myšlienky Zuzana Bulavová pre TASR uviedla, že do akcie sa zapojila celá obec. So zbieraním pritom začali ešte na jeseň minulého roka a hromadne ich zrátali v stredu v rámci Dňa Zeme. S množstvom vyzbieraných batérií sa budú uchádzať aj o zápis do Knihy slovenských rekordov.
„Rozhodli sme sa, že takto pomôžeme našej planéte a vyzbierame použité baterky. Zbierala prakticky celá obec, pretože sme spolupracovali aj s občianskym združením Harmónia. Mali sme v obci taký domček, kde ľudia hádzali použité batérie, včera (21. 4.) sme ich zozbierali a dnes sme ich na tretej vyučovacej hodine spoločne v triedach počítali. Dohromady to bolo 13.807 kusov,“ priblížila Bulavová, ktorú tento počet pozitívne prekvapil.
O tom, či získajú certifikát Knihy slovenských rekordov, sa podľa komisára Igora Svítoka rozhodne v najbližších dňoch. Išlo by pritom o ustanovujúci rekord, keďže doposiaľ takýto zaregistrovaný nebol. Myšlienkou zorganizovať hromadný zber batérií by sa podľa neho mohli inšpirovať aj iné obce a urobiť tak niečo pre životné prostredie.
Vyzbierané batérie odvezú do zberného dvora v Poprade, kde ich zrecyklujú. „Hlavná myšlienka bola upovedomiť občanov, že toho odpadu je veľa a obzvlášť toho nebezpečného odpadu, akým použité batérie sú. Ľudia niekedy nevedia, čo s tými baterkami robiť, tak ich hádžu do komunálneho odpadu a my sme sa teda rozhodli, že ich pozbierame spoločne a odnesieme tam, kam patria,“ uzavrela Bulavová.
