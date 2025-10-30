< sekcia Regióny
V obci Lubeník chcú v obci vybudovať areál s motokárovou traťou
Športový areál s motokárovou traťou by chcelo združenie vybudovať na okraji obce pri magnezitovom závode na mieste bývalého futbalového ihriska.
Autor TASR
Lubeník 30. októbra (TASR) - V obci Lubeník by mohol vzniknúť nový športový areál s motokárovou traťou. Nachádzať by sa mal na mieste nevyužívaného futbalového ihriska v blízkosti tamojšieho magnezitového závodu. Vyplýva to zo zámeru občianskeho združenia (OZ) A3, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).
„V Banskobystrickom kraji, ale aj v ďalších častiach Slovenska, je veľkým problémom nelegálne jazdenie na motorkách, štvorkolkách. Ohrozujú a poškodzujú životné prostredie, lesné cesty. Športový areál pre motokáry by mohol poskytnúť bezpečný, regulovaný priestor pre adrenalínové športové aktivity,“ uviedlo združenie.
Športový areál s motokárovou traťou by chcelo združenie vybudovať na okraji obce pri magnezitovom závode na mieste bývalého futbalového ihriska. „Hlavné využitie areálu je zamerané na motokárový šport, pričom bude možné využívať areál aj na iné športové účely v čase, keď trať nebude využívaná ako motokárová,“ uviedlo OZ.
Zámer združenia počíta s výstavbou motokárovej trate so šírkou sedem metrov v dvoch etapách. Okruh prvej etapy bude dlhý 662 metrov, druhá etapa pozostáva z doplnkovej trate s dĺžkou 360 metrov. Projekt zahŕňa aj vybudovanie zázemia pre návštevníkov, a to v podobe požičovne motokár, hangáru na ich skladovanie a údržbu, bufetu a sociálnych zariadení. Jazdci by si na okruhu mohli požičať elektrické i benzínové motokáry, konať by sa tam mohli aj medzinárodné športové podujatia.
„Podobné atrakcie sú úspešné pri prilákaní návštevníkov a ponúkajú zážitok zadržiavajúci turistov dlhšie v regióne. Pre miestnych obyvateľov, najmä pre mladšiu generáciu, by motokáry mohli byť atraktívnou voľnočasovou alternatívou podporujúcou aktívny pohyb a komunitné zážitky. V neposlednom rade takýto projekt by mohol vytvoriť nové pracovné príležitosti. Tým by sa zvýšila ekonomická aktivita v obci a príležitosti pre podnikateľov,“ uviedlo OZ.
S výstavbou areálu by združenie chcelo začať budúci rok, športovisko by tak mohlo byť dokončené v roku 2028. Celkové odhadované náklady predstavujú 1,8 milióna eur, financovanie je plánované z vlastných a úverových zdrojov investora. V rámci projektu sa počíta so vznikom dvoch pracovných miest na obsluhu požičovne a občerstvenia.
