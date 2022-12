V obci Lubina chcú za 1,34 milióna eur rozšíriť kapacitu škôlky

Lubina 23. decembra (TASR) – V obci Lubina v okrese Nové Mesto nad Váhom chcú aj pomocou eurofondov rozšíriť kapacitu materskej školy. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila obec vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predmetom zákazky je prístavba nového dvojpodlažného pavilónu k existujúcej dvojpodlažnej budove materskej školy. Predpokladané náklady sú takmer 1,34 milióna eur.



Lehota na predkladanie ponúk je do 16. januára budúceho roka. Prístavba materskej školy by mala byť dokončená do 13 mesiacov od zadania zákazky.